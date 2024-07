O selecionador nacional, Roberto Martínez, teve todo o grupo à disposição no primeiro dia de preparação para o jogo com a França, dos quartos de final do Campeonato da Europa.



Depois de os mais utilizados frente à Eslovénia terem feito trabalho de recuperação, os jogadores estiveram todos no relvado, segundo foi possível observar nos primeiros 15 minutos do treino abertos à comunicação social.



Os jornalistas entraram já com a sessão a decorrer. Os guarda-redes fizeram trabalho específico numa área enquanto os restantes fizeram exercícios de ativação com bola.



A Seleção volta a treinar, esta quinta-feira, às 10h00, em Marienfeld. Ao início da tarde, Portugal vai seguir viagem para Hamburgo e ao fim do dia, Roberto Martínez e um jogador vão fazer a habitual conferência de imprensa ao jogo com a França.



O jogo está agendado para sexta-feira, às 20h00, no Volksparkstadion.