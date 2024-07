Em três jogos, Nuno Mendes partilhou o corredor esquerdo com Rafael Leão, extremo que subiu de rendimento frente à Eslovénia. O lateral-esquerdo foi convidado pela imprensa italiana a apontar o que falta ao compatriota para se tornar, em definitivo, um dos melhores do mundo.



«O Leão é um dos melhores do mundo na sua posição, é um jogador muito possante e agressivo no um contra um. É muito bom. Como é óbvio, não é um jogador completo, tem de trabalhar muitas coisas como vários de nós, mas tem potencial para chegar a um nível alto. Já está num nível alto, mas pode dar mais um passo», defendeu, em conferência de imprensa.



«O Leão é meu amigo, entendemo-nos bem e temos uma boa ligação. Vamos tentar dar o nosso melhor contra a França», acrescentou.



A dupla pode repetir a titularidade no duelo contra a França, dos quartos de final do Euro 2024, em Hamburgo na próxima sexta-feira (20h00).