Em contraste com as críticas da opinião pública pelas opções tomadas durante o jogo de Portugal com a Eslovénia, Roberto Martínez recebeu elogios de Nuno Mendes. Em vésperas do jogo com a França, o lateral-esquerdo apontou o aspeto que mais valoriza no selecionador nacional.



«O aspeto que mais valorizo é o espírito de equipa. Somos uma família aqui e tudo o que ele puder fazer para que os jogadores estejam bem, tanto dentro como fora de campo, é o que o carateriza mais. Sabe o estado de espírito do jogador e trabalha bem isso. Acho que estamos todos preparados para enfrentar os jogos e os treinos. É o mais importante para nós», explicou.



Portugal volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, em Hamburgo. O duelo com a França, que vale um lugar na meia-final do Euro 2024, está agendado para as 20h00.