Faruk Hadzibegic, selecionador da Bósnia e Herzegovina, analisa a derrota com Portugal, em jogo de apuramento para o Euro 2024 (3-0):

«Felicito Portugal pela vitória. É uma das melhores equipas da Europa e isso viu-se. A nossa primeira parte foi boa. Tivemos duas boas oportunidades, foi pena que não tenhamos marcado, pois o jogo teria sido diferente. Na segunda parte tivemos alguns problemas físicos. Todas as substituições foram motivadas por cansaço. Portugal marcou em momentos-chave. Merecíamos um resultado diferente.»

[sobre a gestão da equipa para o jogo com o Luxemburgo] «Não pensava ser forçado a fazer todas estas alterações. Tive de as fazer, e vamos ver como conseguimos recuperar fisicamente para terça-feira. Temos de levar em consideração também os jogadores com cartões amarelos.»

[que impacto teve os problemas com a viagem, que fez com que a equipa só chegasse a Lisboa ao final da noite de sábado? O que fazer para que não se repita?] «Vocês têm experiencia para responder a essa pergunta.»