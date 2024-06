Willy Sagnol, selecionador da Geórgia, garantiu quer mais e pretende garantir a qualificação no jogo contra Portugal, na terceira jornada do Grupo F do Euro 2024.

«Para nós, estar aqui é muito bom, mas queremos mais. Vamos dar tudo por tudo para continuar a sonhar, mas Portugal é uma equipa fantástica, com jogadores de topo e sabemos que vai ser difícil, mas se houver uma hipótese, por mais pequena que seja, os jogadores vão dar tudo para conseguir a qualificação», referiu o técnico, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

Com apenas um ponto em dois jogos, mas ainda com a esperança viva de seguirem para os «oitavos», a precisar de uma vitória, Sagnol refere que já é uma «vitória» estar na fase de grupos.

«Estar aqui já é uma vitória. Se nos dissessem que íamos chegar ao último jogo com oportunidade de nos qualificar, tínhamos assinado por baixo. É desse entusiasmo que virá a motivação», disse.

Portugal, já qualificado e com o primeiro lugar do grupo garantido, defronta a Geórgia esta quarta-feira, às 20h, na Veltins Arena, em Gelsenkirchen.