O selecionador do Luxemburgo assumiu que precisará também de alguma sorte para conseguir uma surpresa no jogo desta segunda-feira com Portugal no Estádio Algarve.

«É preciso uma pontinha de sorte durante o jogo. Se não tivermos, o jogo vai correr mal. Sabemos que teremos pela frente a equipa mais forte do grupo, mas no futebol há sempre surpresas, embora não saiba se haverá amanhã [segunda-feira] ou não», projetou Luc Holtz em conferência de imprensa.

«É um jogo que tem de ser jogado, sabendo da qualidade que temos à nossa frente. Já tivemos jogos difíceis com Portugal e não vai ser diferente. Precisamos de ter atitude e estar comprometidos», acrescentou.

Luc Holtz recordou o primeiro jogo desta fase de apuramento, no qual o Luxemburgo perdeu por 6-0. «O jogo em casa, de facto, começou muito mal. Primeiros minutos até estivemos dentro do jogo, jogámos bem, mas ao fim de 25 minutos já estavam 4-0 e não havia jogo. Afetou o moral dos jogadores, perdemos a confiança e motivação. Mas a reação que o grupo teve após estes jogos foi incrível», apontou.

O Luxemburgo divide o segundo lugar do Grupo J com a Eslováquia: tem dez pontos, menos cinco do que Portugal.