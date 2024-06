Pepe foi um dos destaques na vitória de Portugal contra a Turquia, partida da segunda jornada do grupo F do Euro 2024. No final da partida, Roberto Martínez foi questionado pela imprensa internacional acerca da longevidade e qualidade do central de 41 anos.



«Um adepto neutro que estivesse a ver o Pepe jogar, nunca acreditaria que ele tem 41 anos. É um exemplo. A forma como lê o jogo, compete... é formidável para Portugal e para o futebol em geral. O que vimos hoje foi espetacular», começou por dizer na sala de imprensa do Signal-Iduna Park.



«O Pepe é profissional durante 24 horas. É fácil dizer isto, mas alguns preparavam-se apenas duas horas e vivem o resto do tempo normalmente. O Pepe vai ao detalhe, o foco dele é jogar mais um ano. Depois tem uma paixão pelo jogo e foco em conhecer adversários e aspetos táticos. Vive para o jogo. É um exemplo maravilhoso. A genética dele não se pode comprar em lado nenhum. É um exemplo para os mais jovens», acrescentou.



Pepe detém o recorde do mais velho de sempre a disputar um Europeu.