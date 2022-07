Declarações da futebolista Jéssica Silva, em conferência de imprensa, no Leigh Sports Village, após o empate ante a Suíça (2-2), em jogo da primeira jornada do grupo C do Europeu feminino, disputado em Inglaterra:

[Entrada com dois golos sofridos em cinco minutos:] «Não sei se posso falar de ansiedade, foram dois golos em que elas foram felizes em dois momentos. Nós até conseguimos reagir, mas são dois golos que acabam por afetar um bocado. Mas reagimos bem, muito melhor na segunda parte, fomos a melhor equipa em campo. Ainda que respeite tudo o que a Suíça fez, é de realçar a nossa atitude e as nossas oportunidades. Estivemos mais próximas do terceiro [ndr: golo], muito mais do que elas. Relativamente aos golos que sofremos, acho que temos é de focar na nossa atitude e reação e, a continuar assim, as coisas só têm de correr bem nos próximos dois jogos.»

[Próximos jogos:] «Temos de entrar confiantes, se jogarmos o nosso futebol e estivermos confiantes e se fizermos o que temos feito ao longo destes anos e deste processo, vamos fazer bons jogos, a mostrar um Portugal competitivo, independentemente do adversário. Já o mostrámos. É focar no bom que fizemos, terminámos o jogo a fazer coisas positivas e a jogar o que o mister nos instruiu.»