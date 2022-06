O Euro Feminino 2022 começa a 6 de julho e termina a 31 do mesmo mês, um domingo.

Eis o calendário completo de todos os jogos e consulte as classificações dos grupos.

Quarta-feira, 6 de julho

Grupo A: Inglaterra-Áustria, 20h00, Old Trafford, Manchester

Quinta-feira, 7 de julho

Grupo A: Noruega-Irlanda do Norte, 20h00, St. Mary’s Stadium, Southampton

Sexta-feira, 8 de julho

Grupo B: Espanha-Finlândia, 17h00, Stadium MK, Milton Keynes

Grupo B: Alemanha-Dinamarca, 20h00, Brentford Community Stadium, Londres

Sábado, 9 de julho

Grupo C: Portugal-Suíça, 17h00, Leigh Sports Village, Leigh

Grupo C: Países Baixos-Suécia, Bramall Lane, Sheffield

Domingo, 10 de julho

Grupo D: Bélgica-Islândia, 17h00, Academy Stadium, Manchester

Grupo D: França-Itália, 20h00, New York Stadium, Rotherham

Segunda-feira, 11 de julho

Grupo A: Áustria-Irlanda do Norte, 17h00, St. Mary’s Stadium, Southampton

Grupo A: Inglaterra-Noruega, 20h00, Falmer Stadium, Brighton and Hove

Terça-feira, 12 de julho

Grupo B: Dinamarca-Finlândia, 17h00, Stadium MK, Milton Keynes

Grupo B: Alemanha-Espanha, 20h00, Brentford Community Stadium, Londres

Quarta-feira, 13 de julho

Grupo C: Suécia-Suíça, 17h00, Bramall Lane, Sheffield

Grupo C: Países Baixos-Portugal, 20h00, Leigh Sports Village, Leigh

Quinta-feira, 14 de julho

Grupo D: Itália-Islândia, 17h00, Academy Stadium, Manchester

Grupo D: França-Bélgica, 20h00, New York Stadium, Rotherham

Sexta-feira, 15 de julho

Grupo A: Irlanda do Norte-Inglaterra, 20h00, St. Mary’s Stadium, Southampton

Grupo A: Áustria-Noruega, 20h00, Falmer Stadium, Brighton and Hove

Sábado, 16 de julho

Grupo B: Finlândia-Alemanha, 20h00, Stadium MK, Milton Keynes

Grupo B: Dinamarca-Espanha, 20h00, Brentford Community Stadium, Londres

Domingo, 17 de julho

Grupo C: Suíça-Países Baixos, 17h00, Bramall Lane, Sheffield

Grupo C: Suécia-Portugal, 17h00, Leigh Sports Village, Leigh

Segunda-feira, 19 de julho



Grupo D: Islândia-França, 20h00, New York Stadium, Rotherham

Grupo D: Itália-Bélgica, 20h00, Academy Stadium, Manchester



QUARTOS DE FINAL

Quarta-feira, 20 de julho

QF1: Vencedor do Grupo A vs Segundo do Grupo B, 20h00, Brighton and Hove

Quinta-feira, 21 de julho

QF2: Vencedor do Grupo B vs Segundo do Grupo A, 20h00, Brentford (Londres)

Sexta-feira, 22 de julho

QF3: Vencedor do Grupo C vs Segundo do Grupo D, 20h00, Leigh

Sábado, 23 de julho

QF4: Vencedor do Grupo D vs Segundo do Grupo C, 20h00, Rotherham

MEIAS-FINAIS

Terça-feira, 26 de julho

MF1: Vencedor do QF1 vs Vencedor do QF3, 20h00, Sheffield

Quarta-feira, 27 de julho

MF2: Vencedor do QF2 vs Vencedor do QF4, 20h00, Milton Keynes

FINAL

Domingo, 31 de julho

Vencedor da MF1 vs Vencedor da MF3, 17h00, Wembley (Londres)