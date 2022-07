A seleção da Alemanha venceu esta quinta-feira a Áustria por 2-0 e garantiu a qualificação para as meias-finais do Europeu feminino de futebol, em jogo realizado no estádio do Brentford, em Londres.

A equipa comandada por Martina Voss-Tecklenburg chegou à vantagem aos 25 minutos da primeira parte, por Lina Magull.

O 2-0 final surgiu já na segunda parte e nos minutos finais, pela avançado Alexandra Popp, que marcou o seu quarto golo na prova, depois de já ter deixado a sua marca nos jogos da fase de grupos ante Finlândia, Espanha e Dinamarca.

O golo acabou por ser algo caricato, numa saída de bola da Áustria, com a guarda-redes Manuela Zinsberger a pontapear a bola, que tabelou em Popp e entrou diretamente na baliza.

A Áustria bem tentou e chegou a levar bolas aos ferros por três vezes, mas cai nos quartos de final.

Nas meias-finais, a Alemanha vai defrontar o vencedor do duelo entre França e Países Baixos, na próxima quarta-feira, dia 27.

Nas meias-finais já está também a Inglaterra, que na quarta-feira venceu a Espanha, por 2-1, após prolongamento, aguardando agora adversário saído do encontro Suécia-Bélgica, agendado para as 20 horas de sexta-feira. O duelo que fecha os “quartos”, entre francesas e neerlandesas, é às 20 horas de sábado.