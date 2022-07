Peyraud-Magnin faz história em campo neste Europeu, como dona da baliza da seleção francesa, mas também fora dele. Isto desde que se tornou na primeira internacional gaulesa no ativo a assumir a homossexualidade, em outubro de 2020.

«Não quero esconder quem sou, é normal», disse a jogadora de 30 anos, que se tornou na guarda-redes mais cara de sempre do futebol feminino quando se transferiu do Atlético Madrid para a Juventus, em 2021.

Começou a jogar futebol como avançada até que uma vez «deu uma mão» na baliza. Usa sempre alguma coisa verde sob a camisola, em tributo à alcunha do seu super-herói. «Fora de campo sou o Bruce Banner, calmo e atencioso, mas em campo transformo-me no Hulk», disse uma vez.

Este texto foi baseado no perfil de Pauline Peyraud-Magnin, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção francesa, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.