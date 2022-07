A Inglaterra, anfitriã do Campeonato da Europa feminino, fechou a fase de grupos com mais um resultado expressivo, goleando a vizinha Irlanda do Norte por 5-0, no Grupo A, num jogo em que não pôde contar com a selecionadora Sarina Wiegman no banco, devido a uma infeção de covid-19. A Áustria garantiu o segundo lugar com um triunfo sobre a Noruega (1-0) e também segue para os quartos de final.

Resultados e classificações

Começamos pela Inglaterra que já estava qualificada para a fase a eliminar, mas conseguiu fechar esta primeira fase com 14 golos marcados e nem um consentido.

No jogo desta sexta-feira, Kirby (41m) e Mead (45m) deram vantagem à equipa da casa, com dois golos marcados já perto do intervalo, enquanto na segunda parte Russo ampliou a vantagem com mais dois golos (48 e 53m) antes de Burrows (76m) fixar o resultado final com um golo na própria baliza.

A Áustria, por seu lado, garantiu o segundo lugar, ao bater a Noruega, com um golo solitário de Billa (37m).

Estão, assim, definidas mais duas seleções qualificadas para os quartos de final desta fase final.

Portugal joga no domingo frente à Suécia e, com apenas um ponto, está obrigada a vencer as nórdicas para chegar a um dos dois primeiros lugares do Grupo C.