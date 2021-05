O guarda-redes Jasper Cillessen vai falhar o início do estágio dos Países Baixos, para o Euro2020 de futebol, por ter apresentado um teste com resultado positivo a Covid-19.

«Assim que for responsável do ponto de vista sanitário, vai juntar-se à equipa», indica a federação.

A equipa tem um estágio planeado para Lagos, no Algarve, onde Cilessen não vai estar. O guarda-redes do Valência está sem sintomas e a ser acompanhado pela equipa médica da seleção.

A 02 de junho, os Países Baixos defrontam a Escócia num encontro de preparação para o torneio. No Euro2020, os Países Baixos jogam o Grupo C com Ucrânia, Macedónia do Norte e Áustria.