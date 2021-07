A Inglaterra voltou a cair numa grande competição no desempate por grandes penalidades, uma maldição que persegue a seleção dos três leões há mais de trinta anos, desde o Mundial de 1990, em Itália.

A derrota diante da Itália este domingo foi já a sétima vez que os ingleses perderam desde a marca dos onze metros, duas delas diante de Portugal, no Euro2004 e no Mundial 2006, e outras duas em casa, no Estádio de Wembley, uma vez que, antes do Euro2020, a Inglaterra já tinha sido afastada das meias-finais do Euro1996 desta forma. Neste caso foi Gareth Southagate, o atual selecionador, que falhou o pontapé decisivo.

A primeira vez foi precisamente em Itália, no Mundial1990, na meia-final, em Turim, com a Alemanha, também depois de um empate 1-1, derrota por 4-3 nos penaltis.

Seguiu-se a primeira derrota em casa, no Euro1996, também na meia-final. Tal como no jogo desta noite, a Inglaterra marcou do, por Alan Shearer, aos 3 minutos, mas depois permitiu o empate, com um golo de Kuntz (16m) e caiu nos penaltis por 6-5.

Seguiu-se o Mundial1998, em França, desta vez nos oitavos de final, diante da Argentina, mais uma vez por 4-3, depois de um empate 2-2, com mais um golo de Shearer, no final do prolongamento.

No Euro2004, em Portugal, a Inglaterra voltou a ser eliminada nas grandes penalidades, no Estádio da Luz, nos quartos de final, no tal jogo que ficou para a história depois de Ricardo ter tirado as luvas para defender o pontapé de Vassell, antes de ele marcar o golo que qualificou a equipa de Scolari para as meias-finais. Depois de um empate 2-2, Portugal marcou por seis vezes, contra cinco dos ingleses.

Dois anos depois, no Mundial2006, os ingleses voltaram a cair diante dos portugueses, mais uma vez nos quartos de final e mais uma vez com Ricardo na baliza. Depois de um empate sem golos, Portugal seguiu em frente nos penaltis com uma vitória por 3-1. Simão, Postiga e Ronaldo marcaram por Portugal, enquanto Lampard, Hargreaves e Gerrard falharam do lado da Inglaterra.

A maldição voltou a fazer-se notar no Euro2012, mais uma vez nos quartos de final, a primeira vez com a Itália. Depois de um empate sem golos, os italianos festejaram nos penaltis com vitória por 4-2. Neste caso foram os avançados Ashley Young e Andy Cole que falharam.

A completar esta lista de desilusões, do ponto de vista inglês, a Inglaterra voltou a cair este domingo nos penaltis depois de ter entrado no jogo praticamente a ganhar. Neste último caso, falharam os mais jovens, Rashford, Sancho e Saka.

Resumindo, a Inglaterra caiu no desempate por grandes penalidades no Mundial1990, no Euro1996, no Mundial1998, no Euro2004, no Mundial2006, no Euro2012 e, agora, no Euro2020.

É obra.