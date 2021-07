Giorgio Chiellini, capitão da seleção italiana, terá gritado «kiricocho» na última grande penalidade que acabou por ditar o título europeu para a Itália na final de Wembley. Uma superstição importada pelo futebol europeu da América do Sul, pouco conhecida entre os adeptos, mas cada vez mais popular entre os jogadores. A verdade é que Saka permitiu a defesa de Donnarumma e a superstição voltou a ganhar força.

A notícia chega de Itália depois de um especialista em leitura labial ter decifrado o grito de Chiellini, abraçado aos companheiros, deu no instante em que Saka corria para a bola, como se vê no vídeo divulgado pela UEFA. A verdade é que resultou e o grito de «kiricocho» parece ter voltado a marcar pontos.

O Maisfutebol já tinha contado a história do «kiricocho», com origem num avarento adepto do Estudiantes de la Plata, depois de uma polémica grande penalidade de Erling Haaland num jogo da Liga dos Campeões entre o Dortmund e o Sevilha. Neste caso foi Bono, o guarda-redes do Sevilha, que gritou três vezes «kiricocho» e defendeu o pontapé do goleador norueguês. No entanto, o guarda-redes estava adiantado, o penálti foi repetido e, desta vez, foi Haaland que correu para Bono a gritar «kiricocho», mesmo sem entender o seu significado.

Mas também já há registo de casos em que o grito de «kiricocho» não teve o efeito desejado. Em 2019, num embate entre a Argentina e o Chile, para definir o terceiro classificado da Copa América, Dybala gritou «kiriocho», mas Arturo Vidal marcou um penálti, apesar do Chile ter acabado por perder o jogo por 2-1.

Veja o momento em que Chiellini terá gritado «kiricocho»: