Além de Vitinha, também Francisco Conceição mereceu elogios de Roberto Martínez, no rescaldo da vitória de Portugal frente à Chéquia, no jogo da primeira jornada do Euro 2024. O selecionador nacional considerou que o extremo «fez o mesmo que esteve a fazer durante quatro meses» ao serviço do seu clube, o FC Porto.



«O Chico é um exemplo do que é merecer estar na Seleção. Mostrou que está preparado para ajudar o grupo. Ele tem uma maturidade incrível, é vertical e tem faro para o perigo na área. Para um selecionador é muito importante ver o que os jogadores que saíram do banco fizeram. O Chico fez o mesmo que esteve a fazer durante os últimos quatro meses no seu clube. Ele mostrou personalidade as qualidades que o trouxeram à Seleção», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Imediatamente após marcar o golo decisivo, Francisco Conceição festejou de forma efusiva e foi às lágrimas. Questionado se a celebração esteve relacionada com o período que o pai, Sérgio Conceição, passou recentemente, Martínez preferiu desvalorizar.



«Não. O Chico tem família assim como o Bernardo, o Cris e o Diogo Costa. Todos têm um caminho difícil e de sacrífico pelo qual passam todas as famílias. É fácil ter uma opinião de fora porque conhecemos o pai do Francisco. O Pedro Neto também entrou depois de uma época muito difícil, com muitas lesões e muitas horas de recuperação em silêncio. Somos uma família e mostrámos isso hoje. Tivemos uma adversidade futebolística, mas a forma como reagimos... a equipa mereceu a vitória. Como selecionador é incrível ter um grupo de jogadores com resiliência e carinho de grupo. O Chico tem uma família, mas os outros 25 também», sublinhou.