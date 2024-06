Inserido no grupo F, Portugal vai ser uma das últimas seleções a entrar em campo neste Euro 2024. Diogo Dalot revelou que o grupo assistiu ao Alemanha-Escócia, jogo inaugural do torneio que se realizou na última sexta-feira, e que a «ansiedade» de entrar em campo é «maior».



«Ontem [sexta-feira] assistimos ao jogo todos juntos. Estamos entusiasmados por começar. Quando és uma das últimas equipas a começar, a ansiedade é maior. Mas estávamos tranquilos a assistir ao jogo. Foi um bom jogo e estamos entusiasmados. Vamos estar prontos quando chegar a nossa equipa chegar», referiu, em conferência de imprensa.



Questionado se repetir um resultado semelhante ao dos alemães (5-1), o jogador do Man. United sublinhou que o importante é «ganhar».



«Acho que o nosso grande e único objetivo é entrar a ganhar. Quantos mais golos fizermos, melhor. Mas o objetivo passa por ganhar», salientou.



Portugal tem estreia agendada frente à Turquia, na próxima terça-feira, no grupo F, em Leipzig.