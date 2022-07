Reação de Francisco Neto, selecionador de Portugal, depois da pesada derrota diante da Suécia (0-5), que afastou a seleção feminina do Campeonato da Europa que está a decorrer em Inglaterra:

- Começámos bem o jogo, mas nas bolas paradas não somos competitivos. Defendemos bem durante a posse de bola da Suécia, não sofremos nenhum golo de nenhum ataque, só de bolas paradas e um na transição. Mas neste nível tudo conta e foi muito difícil para nós parar as bolas paradas da Suécia.

[Sobre organização da defesa]

- Da outra vez, estávamos mais altos, sofremos golos da primeira bola, desta vez estávamos mais baixos e sofremos da segunda bola. Temos que crescer. (...) Foi o ponto neste Europeu em que precisamos de crescer e melhorar. Há outras coisas no nosso jogo em que temos de crescer, esta é uma delas.

- Há cinco anos [no Euro2017], falei com as jogadoras e tinha dito que voltaríamos mais fortes. Cinco anos [volvidos] voltámos mais fortes na qualidade de jogo, na qualidade, na competência e na forma como temos a coragem e a ambição de encarar os jogos. Mas também levamos a ilação de que não estamos no patamar onde temos de estar em alguns pontos do jogo. Na soma destes três jogos, estou orgulhoso da capacidade delas e daquilo que elas conseguiram fazer.

- A Suécia é a equipa [europeia] mais alta no ranking [da FIFA] e podem ganhar o troféu. São muito fortes.