O selecionador dos sub-21 de Portugal, Rui Jorge, disse esta quarta-feira que Daniel Bragança, apesar de ter saído com um ligeiro toque no jogo dos quartos de final do Europeu, ante Itália, deve poder ser titular contra Espanha, nas meias-finais, num jogo para o qual o técnico admite mudanças no onze inicial.

«É possível, ainda estamos a um dia do jogo, tenho de ver como os jogadores vão recuperar. O [Daniel] Bragança saiu com um ligeiro toque, tenho de ver como vai recuperar, à partida não deve haver problema, mas vamos avaliar até amanhã quem vai jogar.

Nesse sentido, e podendo aproveitar o poderio de Tiago Tomás na profundidade ante uma Espanha que pode apresentar-se mais subida no terreno face à seleção italiana, Rui Jorge admitiu que o avançado do Sporting pode ser uma solução.

«O TT é uma possibilidade, ainda vamos avaliar tudo até amanhã, é de facto uma das boas características do Tiago [ndr: a profundidade], mas vamos ver» adiantou, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo ibérico, marcado para as 17 horas de quinta-feira.