O que começou por ser mais um dia de treino, com vista aos Europeus de Canoagem, a começar no próximo dia 3 de junho, tornou-se numa missão de salvamento para canoístas olímpicos italianos.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, tudo aconteceu pelas 9h30, hora local. Enquanto treinavam nas águas do rio Míncio, na cidade de Mântua, Luca Beccaro, que representará Itália nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na categoria K2-1000 metros, e os seus colegas viram uma pessoa atirar-se de uma ponte nas redondezas. Ao aproximarem-se, repararam que o homem, um jovem de 24 anos, usava roupas pesadas e estava com grandes dificuldades para se manter à tona.

Os cinco canoístas socorreram o jovem, e colocaram-no na proa da embarcação de Beccaro. Polícia e equipas de emergência foram chamadas ao local e o homem foi transportado para o hospital.

«Foi uma sorte estarmos ali naquele momento», confessou Beccaro. «Estava muito vento, o homem estava bastante assustado, arrisquei cair à água quando o pus em cima do barco, mas correu tudo bem», completou o canoísta.