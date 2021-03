A cantora April Ivy revelou alguns pormenores da sua relação com Rúben Dias, internacional português do Manchester City.



A partir de Inglaterra, April Ivy disse, por exemplo, qual a pior parte de namorada com um jogador de futebol: «O pior é as pessoas acharem que eu deixo de ter nome e sou a namorada de, não a April Ivy. Na altura, ouvi que isto não ia ser muito bom para a carreira dela»

A cantora, na rubrica da rádio RFM, explicou ainda como os dois se conheceram: «Eu estava num evento, o irmão dele estava lá e foi pedir-me uma fotografia, meio a gozar, para mandar para ele. Só que eles são iguais e eu percebi logo. O Rúben Dias já me tinha debaixo de olho.»



Durante a conversa, foram reveladas as alcunhas que April Ivy e Rúben Dias deram um ao outro. «O Rúben chama-me Paddy, porque eu gosto muito dos desenhos animados do Paddinton e ficou. A ele, chamo de Rubs», explicou a cantora, garantindo que o jogador «está a dançar mais»: «Eu acho que estou a puxar o bailarino que há dentro dele.»