Nas últimas 24 horas, em Itália, registaram-se 2.256 novos casos de covid-19, o que faz subir o total de infetados para 181.228.

Itália é o terceiro pais do mundo com maior número de casos registados, só atrás de Estados Unidos e Espanha, mas este foi o aumento mais baixo do último mês (1,3 por cento).

Os números divulgados pelas autoridades de saúde italianas é muito semelhante aos de 11 de março, o que, segundo o jornal La Repubblica, vem confirmar a clara tendência para a descida significativa da curva epidémica.

Ainda assim o boletim aponta para mais 454 vítimas mortais (mais 21 do que na véspera), o que eleva para 24.114 o total de óbitos, o segundo pior registo a nível mundial.

Segundo os dados oficiais, em Itália encontram-se 2.573 internadas em unidades de cuidados intensivos, enquanto 80.758 estão a recuperar em casa.

Nas últimas 24 horas quase 2 mil pessoas recuperaram da doença, num total de 48 mil totalmente curadas, enquanto que os casos confirmados ativos se situam nos 108.237.