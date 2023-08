João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, elogiou Henrique Araújo, após a derrota com o Sporting, num jogo em que o avançado emprestado pelo Benfica saltou do banco na segunda parte.

O Henrique jogou no último jogo porque o sistema foi diferente: jogámos com dois avançados. Hoje jogámos só com um para apostar em mais um médio e a opção recaiu nele. Ele está a recuperar de uma lesão que trazia quando chegou do Benfica. Esta foi a terceira semana a treinar sem impedimentos físicos. É um excelente profissional, trabalha muito e é um excelente miúdo. Vai ajudar muito porque tem muita qualidade. Tem características que nos vão ajudar muito porque pode jogar sozinho, pode jogar com outro ponta de lança, em zonas mais recuadas e até em situações de ataque à profundidade. E tem uma coisa que é difícil de encontrar: capacidade de finalização. Tem golo! Vai ajudar-nos, certamente.»