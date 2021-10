O Conselho de Disciplina suspendeu Ivo Rodrigues por dois jogos, na sequência do cartão vermelho que o jogador do Famalicão viu frente ao Vitória de Guimarães.

No mapa de castigos, pode ler-se a descrição dos atos do jogador dos minhotos, numa partida dirigida pelo francês Thomas Leonard e que contou com David Silva como quarto árbitro.

«"És uma vergonha! Como é possível só darem 4 minutos? Isto é uma vergonha!". Depois empurrou o quarto árbitro com a mão. Já no túnel de acesso aos balneários e já após ter recebido cartão vermelho, dirigiu-se ao árbitro dizendo "Only 4 minutes? Shame on you! Fuck off!"».

De resto, Taremi, Chiquinho e Koffi Kouao foram suspensos por um jogo.