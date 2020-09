Guga, jogador do Famalicão, em declarações à Sport TV, depois da goleada consentida diante do Benfica (1-5), na ronda inaugural da Liga:

O que falhou hoje?

- Mesmo com muitos jogadores novos, uma pré-época muito atípica, acho que entrámos muito bem no jogo, fizemos tudo o que mister pediu. O Benfica também entrou com muita força e qualidade. Entraram muitos jogadores novos, ainda vão entrar mais, estamos a tentar assimilar as ideias do mister o mais rápido possível. Lembrar que o ano passado também começámos mal a época contra o Sp. Covilhã para a Taça da Liga e, depois, conseguimos fazer uma excelente época. Este ano vai ser igual. Foi apenas um jogo, o treinador avisou-nos que este ia ser o jogo menos importante da época e eu concordo com ele. Vêm aí mais jogos, vamos tentar ganhar o máximo que conseguirmos.

[O que se pode esperar do Famalicão a partir daqui?]

- Há qualidade, os treinos correm muito bem, ainda vão chegar mais jogadores, cabe agora a nós, jogadores, dar a melhor resposta possível, para tentarmos fazer o melhor resultado possível na classificação.