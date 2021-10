Ivo Vieira, treinador do Famalicão, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre a Académica, que valeu o apuramento para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

«O objetivo do regresso era passar a eliminatória. Coimbra é uma cidade que ficou marcada pelo que vivi aqui, gostei muito de estar cá e das pessoas com quem trabalhei, que sempre me mostraram respeito, tal como os adeptos.

Pela valia da equipa, sabíamos que a Académica ia oferecer grandes problemas, porque as equipas de II Liga batem-se de igual forma com as equipas da Liga. Isto não foge ao que temos feito no campeonato, apenas a Académica teve a infelicidade de termos conseguido marcar as oportunidades que tivemos. No campeonato não tem acontecido. Mas a estratégia é sempre esta, com entrada forte. Nunca fomos inferiores às equipas que nos roubaram os pontos. Só tivemos défice de pontos. Hoje tivemos a felicidade de marcar.

Precisámos de dar aos adeptos algo idêntico ao que demos hoje. Os resultados positivos são sempre bons para alavancar a equipa e aumentar a confiança. Mas temos de perceber o que queremos fazer e melhorar as nossas lacunas. Conseguimos melhorar nestas duas semanas, mas ainda há coisas que temos de trabalhar. Temos equipa jovem, o que não é prolema para mim que gosto de trabalhar com jogadores jovens.»

[Penetra foi capitão, aos 20 anos]

«Há uma coisa que não faço: não consulto o Cartão de Cidadão dos jogadores. Jogam consoante o desempenho. É um jogador jovem, mas não ligo a isso. É competente, tem qualidade, apresenta melhores desempenhos do que os colegas e é bom poder potenciar estes jovens. Não temos muitas opções, alterámos 17 atletas e tentamos escolher em termos de perfil. Tem personalidade e carácter.»