O Famalicão anunciou a contratação de Nathan, defesa-direto de 21 anos que chega ao clube minhoto por empréstimo do Santos.

Nathan, que regressa ao futebol português após ter representado o Boavista entre 2020 e 2022, é o segundo reforço anunciado pelo famalicenses nesta terça-feira, depois do francês Tom Lacoux.

«Estou muito contente por ter assinado pelo Famalicão e por estar de regresso ao futebol português. As expectativas são muito boas, pois sinto ser uma boa oportunidade para continuar a evoluir num clube que tem vindo a conquistar, com muito mérito, uma posição relevante em Portugal. O passado no futebol português permite-me conhecer bem o clube. Por aqui já passaram muitos jogadores que estão atualmente a jogar a alto nível no futebol europeu e isso faz-me crer que este seria o passo ideal para a minha carreira», disse o jovem futebolista em declarações reproduzidas no site do Famalicão.