Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, após a vitória por 1-3 frente ao Farense na noite desta segunda-feira, 22 de Abril:

[O que acha da performance dos seus jogadores hoje?]

Eu acho que jogámos como devíamos, mostrando uma boa reação após a desilusão de quinta-feira. Acho que é sempre importante mostrarmos carácter. Acho que jogámos bem, criámos chances para marcar, e, no final, foi um bom jogo, com domínio nosso.

Estou feliz com os jogadores, mas não estou com a performance dos adeptos. Devo dizê-lo. Na minha opinião, é demais. Consigo perceber que nem toda a gente esteja contente. Eu vejo a minha equipa, os jogadores, sempre a darem tudo pelo Benfica. Serem atacados e insultados por algumas pessoas, não é o que eles merecem e, para mim, isso não é aceitável.

Este tipo de reações é, de longe, excessiva. Estas pessoas, para mim, não são benfiquistas: se se comportam a si, após vencermos um jogo. Também quando ganhámos ao Marselha, em casa, mostraram o mesmo e vimos a diferença entre o nosso estádio e do Marselha.

Eu sei que não posso mudar isso, mas o que quero dizer é que precisamos dos nossos fãs, de fãs positivos, que amem o Benfica, que nos apoiem. Não precisamos deste tipo de pessoas: que fiquem em casa.

[Faltam quatro jogos para o final da época. Sente-se confiante para a próxima época? E o que aprendeu este ano?]

A época ainda não acabou e eu estou sempre a aprender. Todos os dias, tento aprender e, no futebol, pela minha experiência, tens de ter sempre a mente aberta. Todos os jogos, todas as épocas recolhes novas informações, novas experiências que podes usar para o futuro. Isso faz parte do futebol.

Em relação à confiança para a próxima época, eu respondi a isso quatro vezes na última conferência de imprensa e não vou responder em todas.