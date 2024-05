Declarações de José Mota, treinador do Farense, em conferência de imprensa, após a vitória por 3-2, frente ao Estoril, no Estádio São Luís, em Faro.

[Objetivo cumprido com a manutenção assegurada?]

Missão cumprida: manutenção assegurada e bem assegurada. Fomos convincentes, poderíamos até não ter passado por esta situação do empate do Estoril.

Foi mais um bom jogo, muito bem conseguido, mas quero, sim, falar dos meus jogadores que estão a fazer uma época fantástica. Estamos muito próximos de atingir a melhor marca em termos de golos do Farense, uma equipa que subiu de divisão e consegue fazer 45 golos.

Estamos a meio da tabela. Uma equipa que tem feito, ao longo deste campeonato, muitas vitórias, algumas por três golos e tem conseguido excelentes jogos e exibições.

Uma equipa que tem demonstrado e tem revelado um sem-número de jogadores que passavam despercebidos e ninguém conhecia. Alguns são grandes revelações e acredito que podem ser mesmo as revelações do campeonato. Um clube que tem, sem dúvida alguma, construído, jogo após jogo, um aspeto muito importante: criar a sua mística que há muitos anos tinha.

Todos os dias, quando venho para o treino, vejo meninos a ir para a escola com a camisa do Farense e isto é que me dá um certo orgulho.

Isto é o futuro. Estamos aqui perante um clube que se está a estruturar, como é óbvio com dificuldades, e uns jogadores que têm demonstrado uma convicção muito grande. Têm evoluído e a verdade é que hoje conseguimos aquilo que todos almejávamos no início da época: a permanência.

Foi um jogo bom, com um adversário que é muito forte, com boas individualidades, mas nunca esteve em causa o resultado. O futebol tem muito destas coisas e eu gosto de olhar para esta minha equipa, para o Farense, e perceber que, se calhar, não davam muito por nós e hoje todos nos respeitam.

Tenho de realçar os jogadores que sempre acreditaram em nós, na nossa proposta de trabalho e que, quando funcionamos como equipa, nós somos realmente fortes. Quando assim é, as individualidades acabam por sobressair.

Quero agradecer - e muito - também ao público. Este grupo de trabalho, o presidente, o diretor-geral, têm tido comportamentos que me apraz registar.