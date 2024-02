A FIGURA: Chiquinho

Não há outra escolha: Chiquinho tem de ser eleito a figura do jogo e, infelizmente, não pelo que mostrou dentro do campo. Isto é: o extremo não fez um mau jogo, esteve sempre envolvido no ataque, combinou bem com Cadiz e Sorriso e até podia ter marcado. Mas aquele lance, ao minuto 79, em que se preparava para bater um pontapé de canto certamente ficar-lhe-à na memória para sempre. Chiquinho queixou-se de ouvir insultos racistas e o jogo teve de ser interrompido. Acabaria por ser substituído minutos depois e foi reconfortado por todo o banco de suplentes do Famalicão.

O MOMENTO: Empate ao cair do pano (90+2m)

O Farense vinha a ameaçar durante toda a segunda parte. Depois de um primeiro tempo fraco, os algarvios apareceram com vontade de mudar o rumo do jogo e somaram chances para marcar. O empate só surgiu já no período de descontos, mas foi merecido.

OUTROS DESTAQUES:

Sorriso:

Que estreia para o reforço do Famalicão! No primeiro jogo enquanto jogador dos famalicenses, o brasileiro, que veio do Red Bull Bragantino, apontou um golo… e que golo! Sorriso encheu o pé e rematou de fora da área, com a bola a entrar junto ao ângulo esquerdo da baliza de Ricardo Velho.

Bruno Duarte:

O ponta de lança do Farense está em grande. Bruno Duarte somou hoje o quarto jogo consecutivo a marcar na I Liga e já leva oito golos no campeonato. Além do tento que marcou hoje, lutou muito.

Belloumi:

Entrou e mexeu com o jogo. O jovem extremo argelino, que nos últimos jogos perdeu a titularidade, voltou a mostrar argumentos que lhe podem valer o regresso ao 11 inicial. Foi dele a assistência para o golo de Bruno Duarte.

Cadiz e Gustavo Sá:

São dois dos melhores jogadores deste Famalicão. Cadiz é um seta sempre apontada à baliza adversária; Gustavo Sá é o pêndulo desta equipa e tem um toque de bola que não engana. Duas boas exibições no relvado do São Luís.