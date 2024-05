A FIGURA: Carlinhos

O jogo de hoje espelha o que foi toda a temporada. Carlinhos foi o melhor jogador do Portimonense ao longo de toda a época, carregando muitas vezes a equipa às costas. Em Faro, Carlinhos mereceu, de longe, ser a figura de um encontro em que a toda equipa jogou bem. Além do golo marcado, ainda atirou duas bolas aos ferros. Não merecia, de todo, o que aconteceu no Bessa.

O MOMENTO: Do Bessa, um balde de água fria

O momento deste Farense – Portimonense, sem demérito para as duas equipas, acabou por vir… do Porto. Isto porque o Portimonense esteve a segundos de conseguir a manutenção na I Liga, mas, no último minuto do tempo de compensação, houve golo do Boavista. Foi um balde de água gelada para os comandados de Paulo Sérgio.

OUTROS DESTAQUES:

Berto:

Bom jogo do avançado do Portimonense, culminado com o primeiro golo dos alvinegros. Confundiu muitas vezes a defesa do Farense com as diagonais que ia fazendo, principalmente na primeira parte. Na segunda, baixou um pouco de rendimento, mas não deixa de merecer a referência.

Ponde:

Estreou-se a marcar na I Liga pelo Farense… na última jornada. Cristian Ponde não foi opção regular de José Mota, mas foi aparecendo a espaços. Hoje, marcou o golo do Farense, apesar de não ser certo que continuará nos algarvios na próxima temporada.

Lucas Ventura:

Quando marcou aquele golo, já no período de descontos, que deu o 1-3 ao Portimonense, parecia que esta seria mesmo uma tarde de sonho para os alvinegros. Lucas Ventura fez uma grande exibição – à semelhança do que já tinha feito na última jornada – e, com Carlinhos, comandou o meio-campo