Foi conhecido nesta sexta-feira o sorteio da Liga Europa. Além do Benfica no grupo D e do Sp. Braga no grupo G, destaque para as sortes dos treinadores portugueses em competição: Paulo Fonseca (Roma) e José Mourinho (Tottenham) e Abel (PAOK).

A Roma ficou no grupo A e aparentemente não terá uma tarefa muito complicada para seguir em frente. Paulo Fonseca vai defrontar o Young Boys, o Cluj e o CSKA Sofia.

Também cabeça de série, tal como os romanos, o Tottenham é igualmente favorito a seguir em frente no grupo J, que tem ainda o Ludogorets, o Antuérpia e o carrasco do Sporting, o LASK Linz.

Já o PAOK, que estava colocado no pote 3, tem uma tarefa teoricamente mais complicada. A equipa de Abel Ferreira ficou no grupo E, e vai defrontar o PSV Eindhoven, o Granada e o Omonia.

A avaliar pelo resultado final do sorteio, os grupos que se preveem mais complicados são o F e o H.

No grupo F, vão medir forças o Nápoles, a Real Sociedad, o AZ Alkmar e o Rijeka. Já o grupo G ficou o Celtic, o Sparta Praga, o Milan de Rafael Leão e o Lille, que tem nas suas fileiras Renato Sanches, José Fonte, Tiago Djaló e Xeka.

Veja a composição de todos os grupos abaixo:

Gráfico da autoria da Sofascore

Grupo A

Roma

Young Boys

Cluj

CSKA Sofia

Grupo B

Arsenal

Rapid Viena

Molde

Dundalk

Grupo C

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Hapoel Beer-Sheva

Nice

Grupo D

BENFICA

Standard Liège

Rangers

Lech Poznan

Grupo E

PSV Eindhoven

PAOK

Granada

Omonia

Grupo F

Nápoles

Real Sociedad

AZ Alkmar

Rijeka

Grupo G

SP. BRAGA

Leicester

AEK Atenas

Zorya

Grupo H

Celtic

Sparta Praga

Milan

Lille

Grupo I

Villarreal

Qarabag

Maccabi Tel-Aviv

Sivasspor

Grupo J

Tottenham

Ludogorets

LASK

Antuérpia

Grupo K

CSKA Moscovo

Din. Zagreb

Feynoord

Wolfsberg

Grupo L

Gent

Estrela Vermelha

Hoffenheim

Liberec

[artigo atualizado]