O FC Porto anunciou esta segunda-feira a contratação de Kennyd Lima e Eric Pimentel, jogadores brasileiros que vão reforçar a equipa B.

Kennyd vai envergar o número 56 e chega aos dragões por empréstimo com opção de compra oriundo do Goiás. O avançado de 19 anos, que já alinhou na equipa principal do Cuiabá, passou ainda por Flamengo, Corinthians e Bahia.

Eric Pimentel é um defesa-central, tem 20 anos e assinou por quatro temporadas com os portistas.

«Jogava com Pepe na PlayStation e a partir de agora vou ter oportunidade de conviver com ele. Estou muito feliz, é uma referência para todos os jogadores a nível mundial e espelha bem a grandeza do FC Porto», disse o jogador formado no Vasco, que fica com a camisola 53, aos canais de comunicação dos dragões.