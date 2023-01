Sérgio Conceição surpreendeu todos na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, dos oitavos de final da Taça de Portugal, ao revelar o onze inicial que vai entrar em campo.

Questionado sobre se ia fazer «poupanças», o técnico garantiu que vai jogar com a mesma equipa que empatou com o Casa Pia, com aepnas uma mudança.

«Vai jogar exatamente a mesma equipa eu jogou no Jamor [com o Casa Pia], exceto o Cláudio Ramos que vai estar na baliza. Nunca faço isto [anunciar o onze], é a primeira vez», disse.

O FC Porto vai então a jogo com a seguinte equipa: Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe e Grujic; Veron, Taremi e Galeno.

Conceição disse ainda esperar um adversário competente, defendendo que a receita para seguir em frente na prova passa por… fazer o mesmo que o FC Porto fez contra os arouquenses no campeonato, quando venceu por 5-1.

«Espero encontrar o Arouca que nos tem habituado, uma equipa competente nas Taças e no campeonato. É um jogo a eliminar e no mínimo temos de ser a mesma equipa que fomos com este Arouca no campeonato», resumiu.

[artigo atualizado]