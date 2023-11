O FC Porto vai defrontar o Barcelona na terça-feira, 28 de novembro, a contar para a quinta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, num jogo que já foi classificado de alto risco pela comissão antiviolência espanhola.

Segundo o Ministério do Interior de Espanha, também a partida entre o Villarreal e o Maccabi Haifa, dia 6 de dezembro para a Liga Europa, é considerada de risco elevado.

De recordar que o FC Porto lidera o Grupo H, juntamente com o Barcelona, ambos com nove pontos, seguidos do Shakhtar Donetsk com seis pontos e, por fim, o Antuérpia, que até ao momento não somou nenhum ponto.

Os dragões vão viajar até Espanha para tentar vencer o Barcelona, equipa de João Cancelo e João Félix, apesar de terem sido derrotados pelos mesmos, por 1-0, na segunda jornada, no Estádio do Dragão.