Cassierra, avançado do Belenenses, em declarações à Sport TV, após a derrota com o FC Porto no Dragão, por 2-0, na primeira jornada da Liga 2021/22:

«Entrámos bem, sabíamos que era um jogo difícil, eles tiveram mais ocasiões, nós tivemos uma boa oportunidade e não marcámos. Nós sabíamos que o FC Porto é muito intenso, tem muito tempo a bola e nós tínhamos de fazer boas coisas quando tivéssemos a bola. Há muitos jogadores novos, mudou-se muito, o importante são os que estão e trabalhar.»