A rivalidade entre Benfica e FC Porto cresceu substancialmente ao longo do século XX, e muitas vezes ultrapassou os limites do saudável, mas agora surgiu uma imagem completamente atípica, dentro desse contexto de excessos frequentes (de parte a parte): o presidente dos dragões gravou um episódio do programa «Ironias do Destino», do Porto Canal, em pleno Estádio da Luz, onde destacou a «rivalidade sadia» entre os dois emblemas.

«É o grande rival. É o grande clube que todos sabemos. Um é o grande clube de Lisboa, outro é o grande clube do Porto, e como noutros países há uma grande rivalidade entre a capital e a segunda cidade», começa por dizer Pinto da Costa, na entrevista gravada antes de mais um clássico.

«Ao longo da história os dois clubes têm sido verdadeiramente rivais. Mas não podemos esquecer que já é tradição um entendimento entre os clubes. O FC Porto inaugurou o Estádio da Luz, o Benfica inaugurou o Estádio das Antas e esteve presente no rebaixamento do mesmo, com o FC Porto a marcar presença na inauguração do Terceiro Anel. Isto demonstra que os clubes, mesmo rivais, se respeitam e reconhecem a grandeza um do outro», acrescenta o líder portista.

Pinto da Costa elege depois a goleada por 5-0, para a Supertaça, como o auge das visitas à Luz, e acrescenta que o FC Porto já venceu um campeonato no ninho da águia.

«Temos boas memórias, como também lembranças de derrotas. Os confrontos estão equilibrado e esta rivalidade é sadia. Para mim é um prazer ter esta conversa em pleno Estádio da luz, antes de mais um jogo», conclui.