Benicio Baker-Boaitey chegou ao FC Porto há poucos dias, mas já está bem por dentro da rivalidade entre os dragões e o Benfica.

Numa sessão de perguntas e respostas nas redes sociais, um adepto perguntou se o jovem de 16 anos odiava o Benfica, mas o inglês respondeu de uma forma que muito deve ter agradado ao universo azul e branco.

«Para quê odiar se somos melhores do que eles?», escreveu Boaitey, que para já vai integrar as camadas jovens do FC Porto.