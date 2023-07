Alan Varela está a ser negociado entre o Boca Juniors e o FC Porto e, depois do triunfo dos «Xeneizes» sobre o Newell's Old Boys (2-1), na última madrugada, o treinador Jorge Almirón abordou a iminente saída do jogador.

«O Alan estava a ter um grande nível. Tem tudo o que se procura num médio-centro. Teve jogos em que jogou muito bem e, se tiver de sair para outro lugar, que sirva para o seu crescimento e é benéfico para o clube. Os miúdos que surgem no clube também se dão conta de que é um salto importante, mas este é o maior clube da Argentina e um dos maiores na América do Sul. Isso é muito importante para os jogadores. Fazer o que o Alan estava a fazer... indo para outro lado, é porque tem um grande nível», afirmou o técnico do Boca Juniors em conferência de imprensa.

Varela, médio de 22 anos, já levou o FC Porto a subir a parada para os 12 milhões de euros.

O jogador, refira-se, foi muito saudado na Bombonera na última madrugada.