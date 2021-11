O empresário de Luis Díaz definiu como «normal» o possível interesse de outros clubes no futebolista colombiano do FC Porto, fruto do rendimento que o extremo tem apresentado nos últimos tempos.

O jogador de 24 anos já igualou, esta temporada, os 11 golos que apontou em toda a época 2020/2021, sendo o melhor marcador da I Liga, com nove golos marcados. Tem ainda duas assistências pelos dragões, nos 16 jogos que já disputou em 2021/2022.

Foi na Liga dos Campeões que Díaz marcou os outros dois golos esta época e que valeram, diretamente, quatro pontos aos comandados de Sérgio Conceição. Fez o golo da vitória caseira por 1-0 ante o Milan e, em Itália, ante o mesmo adversário, apontou o tento do empate a uma bola.

«É normal [ndr: o interesse de outros clubes]. Se um jogador joga bem, se começa a destacar-se, se a maioria o considera o melhor jogador da Liga portuguesa, se é o melhor marcador e está a fazer uma Champions de grande nível, esse interesse é normal. Se pode sair do Porto? Não sei, nem posso falar muito neste momento, porque estou numa reunião, falamos mais tarde», afirmou Carlos Van Strahalen, em declarações à Rádio Renascença, publicadas esta tarde.

Díaz está a cumprir a terceira época no FC Porto, clube ao qual chegou oriundo do Junior Barranquilla, em 2019. Tem cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Nos últimos dias, Jaime Iván Mascote, dirigente que acompanhou o percurso de Díaz no antigo clube, disse que imagina o colombiano «no Liverpool ou no Manchester United».