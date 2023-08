O jogo no Dragão com o Farense custou ao FC Porto mais de 16 mil euros em multas.

A maior de todas (11.220 euros) deve-se à falta de comparência na zona de entrevistas rápidas, à semelhança do que aconteceu também na jornada inaugural, diante do Moreirense, no qual os portistas foram multados em 10.200 euros.

Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição que esteve inscrito na ficha de jogo como treinador principal nas duas primeiras rondas da Liga, foi agora multado em 612 euros, o dobro do valor que teve de pagar pela ausência na flash após o jogo de Moreira de Cónegos.

O FC Porto foi ainda multado em quase 4 mil euros devido ao comportamento dos adeptos - uso de engenhos pirotécnicos e insultos ao guarda-redes do Farense - e em 1.224 euros devido a responsabilidades no atraso do início do jogo em 3 minutos.