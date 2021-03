Nem Jorge Nuno Pinto da Costa, experientíssimo presidente do FC Porto controlou as emoções após o apuramento heroico dos dragões para os quartos de final da Liga dos Campeões.

O FC Porto perdeu em Turim por 3-2 com a Juventus, mas os dois golos marcados fora valeram a passagem da equipa portuguesa à fase seguinte da prova milionária, num jogo resolvido no prolongamento e no qual os azuis e brancos jogaram mais de uma hora com dez jogadores, depois da expulsão de Taremi.

Ora, por tudo isto, e tantas outras emoções impossíveis de resumir num parágrafo, no final do jogo Pinto da Costa abraçou, em lágrimas, Sérgio Conceição, treinador que conseguiu chegar a esta fase da prova pela segunda vez em três anos.