Apesar das restrições impostas pela pandemia de covid-19, a equipa do Sporting sentiu o apoio dos adeptos na viagem para o Porto, antes do jogo deste sábado no Dragão.

Logo a saída de Lisboa a comitiva leonina foi saudada por alguns adeptos, tanto numa área de serviço próxima ao Estádio José Alvalade, na Segunda Circular, como depois em algumas pontes do início da auto-estrada A1.

Mais tarde, ao chegar ao Porto, a equipa leonina foi mesmo brindada com fogo de artifício.

Esses momentos foram reunidos num vídeo partilhado por uma das claques do clube, o Directivo Ultras XXI.

