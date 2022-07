Em mais um dia de estágio no Algarve e com muito calor à mistura, os futebolistas do FC Porto aproveitaram para fazer banhos de gelo ao ar livre esta sexta-feira, adaptando, para isso, um vaso gigante.

Num vídeo partilhado nos canais oficiais, o FC Porto mostra Francisco Conceição, Wendell, Evanilson e Pepê, em primeiro plano, num momento de relaxamento e maior tranquilidade.