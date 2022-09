Fábio Cardoso, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Desp. Chaves por 3-0:

[Titular, baliza a zeros. Dá confiança?]

«Claro que sim, mas a confiança pessoal ganha-se diariamente com o treino e o trabalho. E isso eu faço. Temos um plantel recheado de qualidade, principalmente na minha posição. O Pepe é um dos melhores do Mundo, de sempre, na minha posição. E temos o Carmo, o Marcano e o João Marcelo. É continuar a dar o máximo para quando as oportunidades surgirem eu dar o meu melhor. Fico muito feliz pelos três pontos e por termos a baliza a zeros.

O Chaves é uma equipa com muita qualidade, bem organizada e com boas individualidades. Já o demonstrou várias vezes este ano. Nós entrámos bem e o objetivo é mantermo-nos fortes durante os 90 minutos, mas sabemos que isso nem sempre é possível. Quando não é possível, é reagrupar e manter o nível alto, porque nós gostamos dos jogos com um nível alto e intensidade.»

[Conceição diz que todos contam. Mais ainda numa altura em que há muitos jogos em tão pouco tempo]

«Independentemente de quem joga mais ou de quem é menos utilizado, todos têm a consciência de que têm de dar o máximo, que é para darem o seu melhor para quando são chamados. Trabalhamos todos no máximo e merecemos.»