O FC Porto negou ter incumprido as regras do Fair Play Financeiro da UEFA e garantiu também não estar em risco de qualquer incumprimento no final da época.

A reação da SAD dos azuis e brancos ocorre após o surgimento de notícias a darem conta do incumprimentos das normas da UEFA.

No final de março, em entrevista à SIC, Pinto da Costa assegurou que tinha tudo «rigorosamente em dia e na ordem correta». «Ninguém pode garantir nada, mas o Fair Play Financeiro da UEFA tenho a certeza absoluta de que não vamos cair nele», disse.

O COMUNICADO DA SAD DO FC PORTO:



1. É falso que o FC Porto tenha incumprido as regras do Fair Play Financeiro da UEFA ou que esteja em risco de incumpri-las no final da época.

2. As novas orientações de sustentabilidade financeira da UEFA reportadas a 15 de janeiro foram integralmente cumpridas a 9 de fevereiro.

3. A 31 de março, no momento da avaliação das condições de licenciamento para participação nas competições da UEFA de 2024/25, a FC Porto, Futebol SAD cumpria todos os requisitos, pelo que já recebeu a licença para participar nas provas europeias da próxima temporada.



O Conselho de Administração da FC Porto, Futebol SAD