Parece tão simples, mas é cada vez mais incomum entre os jogadores dos clubes ditos «grandes».

E até pode ser isso a justificar o gesto que Fran Navarro teve no primeiro dia que se apresentou ao serviço no centro de treinos do Olival.

O avançado espanhol contratado ao Gil Vicente foi o único jogador que atendeu os pedidos dos adeptos para parar, tirar fotografias e dar autógrafos.

Navarro teve alguns instantes a conviver com uma família equipada a rigor e fez as delícias de duas crianças que puderam eternizar o momento com o novo ídolo, que é até ao momento o único reforço confirmado para a equipa de Sérgio Conceição.