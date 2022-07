Gonçalo Borges renovou o contrato que o liga ao FC Porto até 2027. O extremo de 21 anos está nesta altura a cumprir a pré-temporada com o plantel principal dos dragões.

Natural de Lisboa, o jovem iniciou a sua formação no Benfica e rumou ao FC Porto em 2015, com 14 anos.

Na temporada 2021/22, Gonçalo Borges fez dois jogos pela equipa principal, para o campeonato nacional e para a Taça da Liga. Na equipa B, disputou 28 encontros, com um registo de cinco golos e quatro assistências.

«Estou a viver esta renovação de uma forma muito bonita e especial. Para alguém como eu, que veio muito cedo para esta casa, com 14 anos, é um sentimento especial poder renovar o meu contrato. Não havia altura mais perfeita para renovar depois de me ter estreado pela equipa principal e de me ter sagrado campeão nacional», diz o extremo.