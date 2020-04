Hector Herrera considerou o golo marcado no Estádio da Luz, que acabou por lançar o FC Porto para o título na época 2017/2018, o melhor da carreira.

«É sem dúvida o melhor golo da minha carreira, por tudo o que mudou, por ser ao rival, na casa do rival e passámos a ser líderes. Para mim, é o melhor golo da minha carreira. Ainda agora fico a suar, é um momento inesquecível. Agora vejo os vídeos do golo e arrepio-me todo e fico muito feliz. Para mim, foi o momento mais importante no futebol, pelo que significava, pelo que era o grupo que tínhamos, foi um momento único e inesquecível», começou por dizer no «FC Porto em casa», programa do clube azul e branco nas redes sociais.

Ricardo Pereira e Alex Telles lembraram também o momento, tendo o lateral, agora ao serviço do Leicester, dito que parecia que tinha sido ele a marcar o golo. Já o brasileiro ainda hoje em dia recorda o momento e fica emocionado. «A semana passada vi o vídeo disso e arrepiei-me, foi um passo muito importante para o título, pela forma como foi, pelo jogador que marcou, foi um momento espetacular», acrescentou.

Apesar do golo de Herrera na Luz ter dado a liderança ao FC Porto, é unânime a opinião de que a chave do campeonato esteve na derrota com o Belenenses no Restelo.

«Dentro do grupo, sempre dissemos que o momento mais importante da época foi a conversa dentro do balneário depois da derrota frente ao Belenenses», disse Herrera. «Aí assumimos a asneira que tínhamos feito. Se não tivéssemos essa conversa no balneário, como homens, como equipa, o momento da Luz se calhar não tinha chegado». Alex Telles completou: «Nós éramos uma família, e sabíamos que podíamos contar com o colega do lado. O Iker a falar da forma como falou e a sentir como sentiu, ele que era uma lenda do futebol, significou muito. Compartilhámos a tristeza e depois a alegria», recordou o defesa.

Os três jogadores atribuíram uma quota muito importante aos adeptos na conquista do campeonato, tendo destacado dois momentos essenciais: a saída do Dragão a caminho da Luz e a chegada da Madeira, depois da vitória diante do Marítimo.

Os três antigos colegas de equipa recordaram ainda os festejos, que duraram vários dias. «Ser campeão no hotel foi top, o hotel até pegou fogo. Sabíamos que a verdadeira festa ia ser no nosso jogo, mas alguns jogadores ficaram a festejar até às seis/sete da manhã. No dia seguinte, na palestra, o mister perguntou se todos estavam bem, se todos podiam jogar, se alguém não pudesse que dissesse, mas todos queriam jogar o jogo do título. Os momentos mais bonitos e que nunca vou esquecer são os festejos. Nós queríamos festejar logo e o míster não deixou, dizia que tínhamos de conquistar o recorde de pontos».

Alex Telles também viveu intensamente os festejos. «Marcou-me muito festejar nos Aliados, porque no estacionamento há muitas fotos e uma delas é uma festa nos Aliados, e sempre que passava ali dizia ‘ei deve ser espetacular’, e foi mesmo, ver aquele mar azul.»