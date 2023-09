O Shakhtar Donetsk empatou este sábado em casa do Rukh Lviv (1-1), na oitava jornada do campeonato ucraniano, tendo jogado 70 minutos em inferioridade numérica.O adversário do FC Porto, depois da derrota com os dragões a meio da semana, continua assim sem ganhar.

Os campeões em título adiantaram-se aos 17 minutos, por Georgiy Sudakov, mas quatro minutos depois, aos 21, ficaram em inferioridade numérica por expulsão de Yaroslav Rakitskyi.

Os visitantes chegaram à igualdade pelo central Bogdan Slyubyk (88m).

O Shakhtar segue em primeiro lugar, com 18 pontos, enquanto o Rukh Lviv é sexto, com 12 pontos (menos um jogo).